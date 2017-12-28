سقوط صاحب مخزن بحوزته 10 أطنان أرز وسكر مجهولة المصدر بالقاهرة





كتب إبراهيم أحمد

استطاع رجال مباحث التموين بالقاهرة، من القبض على صاحب مركز تعبئة سلع غذائية بدون ترخيص، وذلك بعد ورود معلومات تفيد أن المتهم يحوز كمية كبيرة من المواد مجهولة المصدر، بقصد طرحها فى الأسواق على المواطنين.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن "صلاح ع م" 43 سنة مدير مركز تعبئة سلع غذائية بدون ترخيص بباب الشعرية ومقيم أشمون المنوفية يحوز كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل المركز بقصد طرحها بالأسواق بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المركز على المضبوطات التالية 6 أطنان سكر، 4.500 طن أرز، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة للتحقيق.