سقوط صاحب محل عطور بدون ترخيص يقلد المنتجات العالمية بالموسكى





كتب ــ إبراهيم أحمد

نجح رجال الأمن بالقاهرة فى ضبط صاحب محل عطور حاول خداع المواطنين ببيع عطور محلية الصنع على أنها ماركات عالمية، واستخدام زجاجات ماركات شهيرة فى ترويجها، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كانت البداية عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى مفادها أن "محمد ع ش" 43 سنة صاحب محل عطور "دون السوابق"، يدير المحل ملكه بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من العطور المقلدة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، ويتخذ من المخزن "ملكه" مكانا لتجارته غير المشروعة.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر داخل المحل على المضبوطات التالية، و300 زجاجة عطور فارغة ماركات عالمية مختلفة، و9 زجاجة زيت عطور، و950 كرتونة عطور مختلفة الماركات، و25 زجاجة عطور معبأة ماركات عالمية مختلفة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدره.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة للتحقيق.