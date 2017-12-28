video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط صاحب محل عطور بدون ترخيص يقلد المنتجات العالمية بالموسكى

الخميس، 28 ديسمبر 2017 01:39 م
سقوط صاحب محل عطور بدون ترخيص يقلد المنتجات العالمية بالموسكى المتهم بالمضبوطات


كتب ــ إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

نجح رجال الأمن بالقاهرة فى ضبط صاحب محل عطور حاول خداع المواطنين ببيع عطور محلية الصنع على أنها ماركات عالمية، واستخدام زجاجات ماركات شهيرة فى ترويجها، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كانت البداية عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى مفادها أن "محمد ع ش" 43 سنة صاحب محل عطور "دون السوابق"، يدير المحل ملكه بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من العطور المقلدة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، ويتخذ من المخزن "ملكه" مكانا لتجارته غير المشروعة.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر داخل المحل على المضبوطات التالية، و300 زجاجة عطور فارغة ماركات عالمية مختلفة، و9 زجاجة زيت عطور، و950 كرتونة عطور مختلفة الماركات، و25 زجاجة عطور معبأة ماركات عالمية مختلفة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدره.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة للتحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط تاجر حوَّل محل عطور لورشة صناعة أسلحة نارية فى الخفاء بشبرا

القبض على صاحب محل عطور لاتهامه بتصنيع الاسلحة النارية والاتجار فيها بشبرا

القبض على عامل أنهى حياة صاحب محل عطور أمام المارة بحدائق القبة

محل عطور

صاحب محل عطور

تقليد

غش

مباحث التموين

امن القاهرة

اخبار لحوادث



لا تفوتك
التجارة تعلق تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فى 2018

التجارة تعلق تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فى 2018

الحكومة: صرف المعاشات اعتبارا من أول يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الحكومة: صرف المعاشات اعتبارا من أول يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد

«اليوم السابع» يكشف فى تحقيق استقصائى.. أعضاء فى قائمة الفتوى الرسمية يكفرون الأقباط ويدافعون عن إرهاب الإخوان ويحرمون التعامل مع البنوك.. الشيخ علوان اتهم الداخلية بقتل الإخوان.. و"عامر" حرم فوائد البنوك

«اليوم السابع» يكشف فى تحقيق استقصائى.. أعضاء فى قائمة الفتوى الرسمية يكفرون الأقباط ويدافعون عن إرهاب الإخوان ويحرمون التعامل مع البنوك.. الشيخ علوان اتهم الداخلية بقتل الإخوان.. و"عامر" حرم فوائد البنوك

خناقة حرامية.. تفاصيل سرقة أيمن نور ميزانيات إعلام الإخوان.. اختفاء 1.5 مليون دولار من حساب "الشرق" واتهامه باختلاسها.. وكيل مؤسسى القناة: مصاص دماء.. عمرو عبد الهادى يطالب توكل كرمان ومنصف المرزوقى بالتدخل

خناقة حرامية.. تفاصيل سرقة أيمن نور ميزانيات إعلام الإخوان.. اختفاء 1.5 مليون دولار من حساب "الشرق" واتهامه باختلاسها.. وكيل مؤسسى القناة: مصاص دماء.. عمرو عبد الهادى يطالب توكل كرمان ومنصف المرزوقى بالتدخل

لليوم الخامس.. محمد صلاح يحافظ على صدارة استفتاء أفضل لاعب فى أفريقيا

لليوم الخامس.. محمد صلاح يحافظ على صدارة استفتاء أفضل لاعب فى أفريقيا

استبعاد متعب وإكرامى من قائمة الأهلى أمام بتروجت.. وعودة ربيعة

استبعاد متعب وإكرامى من قائمة الأهلى أمام بتروجت.. وعودة ربيعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة