سفير روسيا بالفاتيكان يؤكد التقارب بين الدولتين بشأن قرار ترامب حول القدس

سفير روسيا بالفاتيكان يؤكد التقارب بين الدولتين بشأن قرار ترامب حول القدسالخميس، 28 ديسمبر 2017 05:02 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
الفاتيكان (أ ش أ)
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اعتبر سفير روسيا لدى الفاتيكان، ألكسندر أفدييف، أن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كشف عن وجود تقارب للموقف الروسى والكرسى الرسولى لهذه المشكلة الدولية الهامة.
وأكد أفدييف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أن البابا فرانسيس أشار فى إحدى بياناته الأخيرة، إلى أن مدينة القدس ينبغى أن تتمتع بوضع خاص كمدينة مقدسة لدى مختلف الأديان .
وأوضح السفير الروسى أن هذه المدينة مقدسة لدى الديانات الإبراهيمية الثلاث ، لذلك يجب عدم تسييس وضعها من خلال نقل العاصمة إليها ، لافتا إلى أن بيان البابا الأخير لايتفق مع القرار الأمريكى بشأن القدس، ونحن لدينا ذات الموقف .
وقال السفير الروسى إن "تهديدا باندلاع انتفاضة ثالثة بسبب قرار ترامب يثير جديا قلق الفاتيكان".
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