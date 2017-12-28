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سفارة مصر بالأردن تطالب بتوقيع العقوبة اللازمة على قاتل المواطن مصرى

الخميس، 28 ديسمبر 2017 12:59 ص
سفارة مصر بالأردن تطالب بتوقيع العقوبة اللازمة على قاتل المواطن مصرى وزير الخارجية سامح شكرى


كتب أحمد جمعة
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تابعت السفارة المصرية فى الاْردن واقعة الاعتداء على المواطن المصرى على السيد محمد مرسى منذ اليوم الأول لدخول المذكور مستشفى جبل الزيتون فى ٢٢ ديسمبر الجارى بمدينة الزرقاء وحتى وفاته مساء اليوم الأربعاء على إثر مضاعفات الكسور فى الجمجمة وما أحدثته من نزيف داخلى.

 

وتتابع السفارة فى عمان تلك الحالة الإنسانية من ٣ زوايا أولها الانتهاء من إجراءات تجهيز ونقل الجثمان على نفقة الدولة إلى أرض الوطن عقب الحصول على موافقة كل من الطبيب الشرعى ومدعى عام مدينة الزرقاء ومتابعة المكتب العمالى والمستشار القانونى للسفارة ملف التعويضات الخاص بالمواطن المتوفى ومتابعة سير التحقيقات مع الجهات الأردنية المعنية، آخذا فى الاعتبار أن مرتكب الاعتداء محتجز فى السجن على ذمة القضية.

 

وأشار البيان الصادر عن سفارة جمهورية مصر العربية فى الاْردن ردا على ما تردد بشأن الجهة المسئولة عن نقل المواطن من العناية المركزة فى مستشفى جبل الزيتون إلى مستشفى الزرقاء الحكومية، أن السفارة تابعت الحالة الصحية مع أسرة المواطن منذ اليوم الأول لدخوله المستشفى، موضحة أنه من المعلوم أن قرار بقاء أو خروج مريض لا يتم إلا بأمر من الأطباء المعالجين.  ولذا فإن قرار نقل المواطن المذكور من العناية جاء بالاتفاق بين أسرة المواطن والفريق الطبى المشرف على العلاج على ضوء توفر أجهزة خاصة واستشاريين متخصصين فى جراحات المخ والأعصاب بمستشفى الزرقاء.

 

هذا، وتتقدم السفارة المصرية فى عمان بخالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفى، داعية المولى عزل وجل ان يتغمده برحمته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدة انها ستواصل المتابعة مع الجهات الأردنية المسئولة من أجل الحصول على كافة مستحقات المواطن وضمان توقيع العقوبة اللازمة على الشخص المسئول عن هذه الجريمة النكراء.

 

 


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