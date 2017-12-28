سعر اليورو اليوم الخميس 28-12-2017 وارتفاع العملة الأوروبية





كتبت- هبة حسام

سجل سعر اليورو ارتفاعا أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات آخر أيام الأسبوع، اليوم الخميس الموافق 28-12-2017، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، صعد سعر اليورو إلى 21.03 جنيه للشراء، و 21.25 جنيه للبيع، وذلك وفقا لبيانات البنك الأهلى الآن.

وفيما يلى سعر اليورو الأوروبى خلال التعاملات اليومية، اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، والذى جاء، كالتالى.



اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى



21.1371 جنيه للشراء

21.2596 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



21.03 جنيه للشراء

21.25 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر



21.03 للشراء

21.22 للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة



21.10 للشراء

21.30 جنيه للبيع



يورو

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



21.11 للشراء

21.33 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



21.09 للشراء

21.31 للبيع

تراجع الأجور فى منطقة اليورو عن أعلى مستوى فى عامين



ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات صدرت مؤخرا، أن نمو الأجور فى منطقة اليورو تباطأ فى الربع الثالث من العام ليتراجع عن أعلى مستوى فى عامين سجله فى الفترة بين أبريل ويونيو.

ويوفر هذا قدرا من الارتياح للبنك المركزى الأوروبى الذى يبحث عن سبل لرفع التضخم.

وزاد الأجر فى الساعة 1.6 % على أساس سنوى فى الربع الممتد بين يوليو وسبتمبر مقارنة مع 1.8 % فى الربع الثانى والذى كان أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2016.



صرف اليورو اليوم

كما زادت الأجور 1.6 % على أساس سنوى فى الربع الثالث مقارنة مع 2.1 بالمئة فى الربع الثانى الذى شهد أعلى معدل زيادة منذ الربع الأول من عام 2015.

ويمثل ضعف التضخم فى أسعار المستهلكين مشكلة على وجه الخصوص للبنك المركزى الأوروبى حيث ظل أدنى من المستوى المستهدف عند نحو 2 %لأكثر من أربعة أعوام برغم حوافز غير مسبوقة ولن يصل لهدفه قبل نهاية العقد الحالى. وسجل التضخم فى نوفمبر 1.5 %.

ورفع البنك المركزى الأوروبى توقعاته لنمو منطقة اليورو. ورفع توقعاته للتضخم فى العام المقبل إلى 1.4 % من 1.2 % ويتوقع الآن أن يسجل 1.7 % فى عام 2020