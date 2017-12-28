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الخميس، 28 ديسمبر 2017 04:34 م
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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 28-12-2017 واستقرار العملة السعودية

الخميس، 28 ديسمبر 2017 12:21 م
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 28-12-2017 واستقرار العملة السعودية الريال السعودى


كتبت- هبة حسام
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سجل سعر الريال السعودى استقرارا أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات اليوم الخميس 28-12-2017، آخر أيام الأسبوع المصرفى، ومقارنة بسعر إغلاق تعاملات الأمس، لم يحدث تغييرا فى سعر الريال عن 4.72 جنيه للشراء، و 4.75 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.

 

وبحسب آخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى باعتباره أكثر العملات العربية تداولا، وقد سجل سعر الريال فروقا طفيفة اليوم من بنك لآخر، وجاء كالتالى:

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.7386 جنيه للشراء

4.7655 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.72 جنيه للشراء

4.75جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.71 جنيه للشراء

4.74 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى اليوم
سعر عملة الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
 

4.70  جنيه للشراء

4.75 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.71 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.70 جنيه للشراء

4.75 جنيه للبيع

 

الريال-السعودي
الريال-السعودي

 

 

 


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