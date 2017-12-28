سعر الريال السعودى اليوم الخميس 28-12-2017 واستقرار العملة السعودية

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 28-12-2017 واستقرار العملة السعوديةالخميس، 28 ديسمبر 2017 12:21 م
الريال السعودى
كتبت- هبة حسام
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سجل سعر الريال السعودى استقرارا أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات اليوم الخميس 28-12-2017، آخر أيام الأسبوع المصرفى، ومقارنة بسعر إغلاق تعاملات الأمس، لم يحدث تغييرا فى سعر الريال عن 4.72 جنيه للشراء، و 4.75 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.
وبحسب آخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى باعتباره أكثر العملات العربية تداولا، وقد سجل سعر الريال فروقا طفيفة اليوم من بنك لآخر، وجاء كالتالى:
سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.7386 جنيه للشراء
4.7655 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.72 جنيه للشراء
4.75جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.71 جنيه للشراء
4.74 جنيه للبيع
سعر عملة الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
4.70 جنيه للشراء
4.75 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.71 جنيه للشراء
4.76 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.70 جنيه للشراء
4.75 جنيه للبيع
الريال-السعودي
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