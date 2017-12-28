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الخميس، 28 ديسمبر 2017 04:35 م
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سعر الدولار اليوم الخميس 28-12-2017 وثبات العملة الأمريكية

الخميس، 28 ديسمبر 2017 12:01 م
سعر الدولار اليوم الخميس 28-12-2017 وثبات العملة الأمريكية الدولار


كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الخميس 28-12- 2017، مسجلا ثباتا عند سعر ختام تعاملات الأمس.

 

وفى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، بلغ سعر الدولار 17.69 جنيه للشراء، و 17.79 جنيه للبيع، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر.

 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

 

سعر الدولار اليوم فى مصر
 

استقر سعر الدولار اليوم فى مصر، وسجل متوسط سعره فى السوق المصرى وفقا للبنك المركزى، 17.77 جنيه للشراء ، و 17.87 جنيه للبيع.

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.77 جنيه للشراء

 17.87 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.69 جنيه للشراء

17.79 جنيه للبيع

 

صرف الدولار
صرف الدولار

 

 سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

 17.69 جنيه للشراء

17.79 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

 17.75 جنيه للشراء

17.85 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.79  جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.79 جنيه للشراء

 17.89 جنيه للبيع

 

سعر الدولار
سعر الدولار

 

البنك المركزى: الاثنين إجازة رسمية للبنوك
 

قرر البنك المركزى، اليوم الأربعاء، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر يوم الاثنين أول يناير بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك العاملة فى مصر يوم 31 ديسمبر 2017.

 

وقال البنك فى بيان صادر عنه مساء أمس الأربعاء،  أنه سيتم استئناف العمل بالبنوك يوم الثلاثاء 2 يناير 2018.

 

 

 


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