سعد الحريرى يدعم الطفلة "عهد التميمي": كل التضامن معها والحرية لها

سعد الحريرى يدعم الطفلة "عهد التميمي": كل التضامن معها والحرية لهاالخميس، 28 ديسمبر 2017 11:22 م
عهد
كتبت نورهان حسن
إضافة تعليق
شارك سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صور للطفلة الفلسطينية عهد التميمي التي اعتقلها جنود الاحتلال الإسرائيلي بسبب دفاعها عن القدس، وعلق على الصور قائلا: " كل التضامن مع عهد التميمي..الحرية لعهد التميمي".
وتفاعل متابعى تويتر مع الصورة التي نشرها، وأكدوا تضامنهم مع الطفلة عهد التميمي، معربين عن إعجابهم بموقف "رئيس الوزراء اللبنانى".
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة