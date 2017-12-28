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سعد الحريرى يدعم الطفلة "عهد التميمي": كل التضامن معها والحرية لها

الخميس، 28 ديسمبر 2017 11:22 م
سعد الحريرى يدعم الطفلة "عهد التميمي": كل التضامن معها والحرية لها عهد


كتبت نورهان حسن
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شارك سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صور للطفلة الفلسطينية عهد التميمي التي اعتقلها جنود الاحتلال الإسرائيلي بسبب دفاعها عن القدس، وعلق على الصور قائلا: " كل التضامن مع عهد التميمي..الحرية لعهد التميمي".

 

وتفاعل متابعى تويتر مع الصورة التي نشرها، وأكدوا تضامنهم مع الطفلة عهد التميمي، معربين عن إعجابهم بموقف "رئيس الوزراء اللبنانى".

 

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تويتر

سعد الحريرى

عهد التميمى



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