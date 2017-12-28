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رويترز: الإفراج عن أميرين سعوديين محتجزين ضمن التحقيق ضد الفساد

الخميس، 28 ديسمبر 2017 08:30 م
رويترز: الإفراج عن أميرين سعوديين محتجزين ضمن التحقيق ضد الفساد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز


(رويترز)
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أفرجت السلطات السعودية عن اثنين من أبناء العاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد أن كانا محتجزين في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض عقب أيام من الإفراج عن أكثر من 20 محتجزا ضمن حملة المملكة المستمرة منذ شهرين لمكافحة الفساد.

وقال مسؤول سعودي كبير مطلع على المسألة لرويترز إن النائب العام السعودي وافق على الإفراج عن الأمير مشعل بن عبد الله والأمير فيصل بن عبد الله بعد أن توصلا لتسوية مالية مع الحكومة.. ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن التسويات.

وذكر أن النائب العام لم يتخذ قرارا بعد بشأن الإفراج عن شقيق ثالث هو الأمير تركي بن عبد الله.. ونشرت الأميرة نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود صورا على تويتر للأميرين مصحوبة بعبارات الشكر اليوم الخميس.

 

 


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