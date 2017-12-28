روسيا: رصد انتهاكات للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا: رصد انتهاكات للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضيةالخميس، 28 ديسمبر 2017 01:00 ص
دمار فى سوريا- أرشيفية
أ ش أ
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن المركز "الروسى -الإيرانى - التركي" المشترك رصد انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار فى سوريا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء، عن الوزارة فى بيان تأكيدها أن انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار رُصدت فى مناطق تخضع لسيطرة جماعات مسلحة، مشيرا إلى استمرار المفاوضات مع الفصائل المسلحة فى أرياف حلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة بشأن انضمامها إلى الهدنة فى سوريا.
وتابع البيان أن الهلال الأحمر السورى أجلى 21 مصابا من الغوطة الشرقية إلى مستشفيات دمشق لتلقى العلاج اللازم، مضيفا أن 198 سوريا عادوا إلى منازلهم خلال الساعات الـ24 الماضية، منهم 24 فى ريف حلب، و17 فى حمص، و157 فى دير الزور.
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