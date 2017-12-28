video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 02:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس وزراء جيبوتى يكرم رئيس الأكاديمية العربية.. ويقلده وسام الاستقلال

الخميس، 28 ديسمبر 2017 10:26 م
رئيس وزراء جيبوتى يكرم رئيس الأكاديمية العربية.. ويقلده وسام الاستقلال رئيس وزراء جيبوتى يكرم رئيس الأكاديمية العربية ويقلده وسام الاستقلال


كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

كرم عبد القادر كامل محمد رئيس وزراء دولة جيبوتى الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى خلال زيارته الحالية إلى جيبوتى عن دوره الرائد فى مجال التعليم وتطوير قطاع النقل البحرى. 
 
ومنح رئيس وزراء جيبوتى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وسام الاستقلال  تقديرا  لدوره فى مجال التعليم  وتطوير  وتنمية القطاع البحرى.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس السكة الحديد يعلن تفاصيل أول شبكة لمراقبة وتتبع حركة القطارات آليا.. سيد سالم: الخطة تشمل استحداث نظام إشارات بجميع الخطوط.. ويؤكد: ينهى الأخطاء البشرية ويقلل الحوادث.. وافتتاح المرحلة الأولى بداية 2019

الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

النقل البحرى

اسماعيل عبد الغفار

الاكاديمية العربية



لا تفوتك
الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

السوشيال ميديا تعلن الحرب على "بص أمك".. رواد مواقع التواصل يهاجمون إسفاف الأغنية وإيحاءاتها.. ومنتج الكليب: فين قلة الأدب دى واحدة بتشتكى من حماتها.. ولو ركزوا هيلاقوا الكلمة عادية.. ومغردون: فين دور الرقابة؟

السوشيال ميديا تعلن الحرب على "بص أمك".. رواد مواقع التواصل يهاجمون إسفاف الأغنية وإيحاءاتها.. ومنتج الكليب: فين قلة الأدب دى واحدة بتشتكى من حماتها.. ولو ركزوا هيلاقوا الكلمة عادية.. ومغردون: فين دور الرقابة؟

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة