رئيس وزراء جيبوتى يكرم رئيس الأكاديمية العربية.. ويقلده وسام الاستقلالالخميس، 28 ديسمبر 2017 10:26 م
رئيس وزراء جيبوتى يكرم رئيس الأكاديمية العربية ويقلده وسام الاستقلال
كتب رضا حبيشى
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كرم عبد القادر كامل محمد رئيس وزراء دولة جيبوتى الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى خلال زيارته الحالية إلى جيبوتى عن دوره الرائد فى مجال التعليم وتطوير قطاع النقل البحرى.
ومنح رئيس وزراء جيبوتى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وسام الاستقلال تقديرا لدوره فى مجال التعليم وتطوير وتنمية القطاع البحرى.
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