رئيس وزراء إيطاليا يلتقى بالرئيس قبل حل البرلمان





روما (رويترز)

قال مصدر بالحكومة الإيطالية لرويترز، إن رئيس الوزراء باولو جنتيلونى يجتمع اليوم الخميس، مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا فى أول خطوة رسمية قبل حل البرلمان وهو إجراء ضرورى قبل الدعوة لانتخابات جديدة.

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن جنتيلونى ذهب إلى قصر الرئيس الساعة الثالثة بعد الظهر (1400 بتوقيت جرينتش).

وبعد الاجتماع مع جنتيلونى، من المتوقع أن يستدعى ماتاريلا رئيسى مجلسى البرلمان ويعلن حله، بعدها سيحدد مجلس الوزراء موعدا للانتخابات والذى يتوقع بشكل كبير أن يكون الرابع من مارس.

وفى وقت سابق اليوم الخميس دافع جنتيلونى عن سجل حكومته التى استمرت لعام واحد فقط وقال إنه سيستمر فى منصبه "حتى تتولى حكومة جديدة زمام الأمور".