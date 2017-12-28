video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 07:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء إيطاليا يلتقى بالرئيس قبل حل البرلمان

الخميس، 28 ديسمبر 2017 05:42 م
رئيس وزراء إيطاليا يلتقى بالرئيس قبل حل البرلمان رئيس الوزراء الإيطالى باولو جنتيلونى


روما (رويترز)
إضافة تعليق

قال مصدر بالحكومة الإيطالية لرويترز، إن رئيس الوزراء باولو جنتيلونى يجتمع اليوم الخميس، مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا فى أول خطوة رسمية قبل حل البرلمان وهو إجراء ضرورى قبل الدعوة لانتخابات جديدة.

 

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن جنتيلونى ذهب إلى قصر الرئيس الساعة الثالثة بعد الظهر (1400 بتوقيت جرينتش).

 

وبعد الاجتماع مع جنتيلونى، من المتوقع أن يستدعى ماتاريلا رئيسى مجلسى البرلمان ويعلن حله، بعدها سيحدد مجلس الوزراء موعدا للانتخابات والذى يتوقع بشكل كبير أن يكون الرابع من مارس.

 

وفى وقت سابق اليوم الخميس دافع جنتيلونى عن سجل حكومته التى استمرت لعام واحد فقط وقال إنه سيستمر فى منصبه "حتى تتولى حكومة جديدة زمام الأمور".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان الأوروبى: على إيطاليا امتلاك مكانة أكبر فى الإتحاد الأوروبى

إيطاليا تنقذ أكثر من 250 مهاجرا فى البحر المتوسط

إيطاليا تعتقل سيدة كانت غادرت إلى سوريا مع أطفالها

ايطاليا

اخبار ايطاليا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

"بص أمك" تحت مجهر مباحث الآداب.. البلاغات تنهال ضد مطربة الأغنية.. رواد السوشيال: إسفاف وانحطاط ومصير "شيما" بسجن القناطر ينتظرها.. هانى شاكر: جارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.. والرقابة: لم نصرح بعرض الكليب

"بص أمك" تحت مجهر مباحث الآداب.. البلاغات تنهال ضد مطربة الأغنية.. رواد السوشيال: إسفاف وانحطاط ومصير "شيما" بسجن القناطر ينتظرها.. هانى شاكر: جارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.. والرقابة: لم نصرح بعرض الكليب

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة