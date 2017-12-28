رئيس هيئة تدريب الأطباء يطلق البورد المصري.. ويؤكد: الدراسة 5 سنوات





كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور ياسر سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إطلاق شهادة "البورد المصري"، في تخصصات الباطنة، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، وطب الأطفال، على أن تكون مدة الدراسة للحصول عليها 5 سنوات .

وأوضح الدكتور ياسر سليمان رئيس مجلس ادارة الهيئة، فى بيان مساء اليوم أن اجتماع مجلس الإدارة تضمن اعتماد المقترح النهائي للقواعد العامة للبورد، المقدم من قبل الادارة المركزية للبورد برئاسة الاستاذ الدكتور رشاد برسوم، والبدء في استقبال أول دفعة من البورد المصري، وذلك بعد توجيهات فخامة الرئيس في مايو الماضي بسرعة استقبال أول دفعة للحصول على شهادة "البورد المصري"، كما تضمن الاجتماع تحديد الجامعات المسئولة عن الإشراف على تدريب البورد بالمحافظات المختلفة.

وأضاف "سليمان" أن شهادة "البورد المصري" هي شهادة مهنية، لضمان التدريب العملي للأطباء إضافة إلى الجانب الأكاديمي، لافتًا إلى أن اللجنة المركزية للبورد قامت بالعمل خلال الفترة الماضية على وضع معايير رئيسية للبرامج التدريبية في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن التسجيل بالتخصصات الأربعة المذكورة، يبدأ في 21 يناير 2018، وحتى نهاية شهر فبراير من نفس العام.

وتابع رئيس الهيئة أن الطبيب الحر يتحمل تكلفة الدراسة بالبورد، بينما تتحمل وزارة الصحة والسكان تكلفة الدراسة للأطباء التابعين لها، فيما يدفع الطبيب مقابل رمزي، مشيرًا إلى أن تحمل تكلفة الدراسة بالنسبة للأطباء التابعين للمستشفيات الجامعية، مازل محل دراسة.

وقالت الدكتورة داليا عبد المحسن أمين عام الهيئة، انه جاري تجهيز البنية التحتية لعقد أول امتحان لمزاولة المهنة، والذي سيتم عقده في شهر مارس من عام 2020، على أن يتم تجديده كل 5 سنوات بناءً على متطلبات يجب أن يستوفيها الطبيب، كحضور ورش العمل، والدورات التدريبية، والمؤتمرات، لضمان الارتقاء بمستوى الطبيب المصري، مشيرةً إلى أن الهيئة تقوم بوضع خطة لاحتياجات وزارة الصحة من التخصصات الطبية، مؤكدةً على توفير أماكن وبرامج للتدريب في مختلف التخصصات.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، أنه يشترط على المتقدم للحصول على شهادة "البورد المصري"، أن يكون مجتازاً لسنوات التدريب العملي "الامتياز"، بالإضافة إلى ضرورة حصوله على ترخيص مزاولة المهنة، لافتًا إلى أن التدريب سيكون في مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة، على أن يتم اعتماد هذه المستشفيات من خلال لجنة اعتماد المستشفيات بالهيئة، طبقًا لمعايير تتضمن البنية التحتية للمستشفى، والمشرفين على التدريب، والتجهيزات الطبية والغير طبية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن مواعيد التسجيل للبورد ستكون مرتين سنوياً، لافتاً الى أنه سيتم الإعلان عن شروط التقدم لاحقاً، ومن يرغب في التقدم سيسلم أوراقه الى مقر الهيئة في 21 يناير القادم.

الجدير بالذكر ان الهيئة تم إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، بعد مجهودات لسنوات طويلة جدا لبدء تنظيم عملية تدريب الأطباء بمصر، كما تم التصديق على أعضائها بقرار رقم 810 لسنة 2017، ويتكون أعضاء مجلس الادارة من 7 عمداء كليات الطب بالجامعات، و3 أعضاء من المسئولين عن التعليم الطبى بالقوات المسلحة، و3 من الممثلين بوزارة الصحة، وعضو من مستشفيات الشرطة، ونقيب أطباء مصر، ورئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، ليجتمع بذلك جميع الهيئات المعنية بتدريب الأطباء في مصر.