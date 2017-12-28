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رئيس مفوضى مجلس الدولة: أنجزنا 664 ألف قضية فى 2017

الخميس، 28 ديسمبر 2017 08:30 م
رئيس مفوضى مجلس الدولة: أنجزنا 664 ألف قضية فى 2017 مجلس الدولة


كتب أحمد عبد الهادى
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صرح المستشار فايز شكرى رئيس هيئة المفوضين بمجلس الدولة ،انه تم الانتهاء من إنجاز 644 ألف تقرير قانونى في الطعون والدعاوى المنظورة محاكم مجلس الدولة ، خلال العام القضائي 2016 / 2017 ، وهو ما يعتبر إنجازاً للقضايا المنظورة.

يأتى ذلك عقب توجيه المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، خلال الاجتماع السنوى لرؤساء دوائر هيئة مفوضي الدولة ، إلى ضرورة الانتهاء من الدعاوى والطعون المنظورة أمام الهيئة ، والتى مر على إيداعها لدى الهيئة أكثر من عام قضائي .

وأضاف رئيس هيئة المفوضين فى تصريحات، أن الاستراتيجية الجديدة التى دعا إليها رئيس المجلس، وتم تطبيقها بهدف تحقيق الانتهاء من الفصل في الدعاوى أو الطعون خلال نفس العام القضائي الذي تقام فيه القضية .

 

 


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