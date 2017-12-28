رئيس قطاع توزيع المياه: الري ليس لها علاقة بشحوط السفن السياحية





كتبت أسماء نصار

أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع توزيع المياه التابع لوزارة الموارد المائية والرى، عدم وجود علاقه للوزارة بشحوط السفن السياحية مشيرا الى أن المسئولين عنها يعلموا تماما تفاصيل ومواعيد السدة الشتوية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوزارة قامت بإبلاغ كافة الجهات المعنية بمواعيد بدء موسم السدة الشتوية بوقت كاف، وقرارها يتم نشره بالجريدة الرسمية والتي تتم بصفة سنوية في نفس التوقيتات ، بهدف إجراء أعمال الصيانة الدورية لشبكتي الري والصرف علي مستوي محافظات الجمهورية كما أن توقيتاتها معلومة لدى الجميع، بما فيها وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية لترتيب مواعيد رحلاتها النيلية.

وأضاف ان توقيتات السده مقسمه وفقا لـ5 قطاعات، هى غرب الدلتا وبدأت فيها السدة، ثم مصر الوسطى وتبدأ فى 5 يناير ثم شرق ووسط الدلتا، وتبدأ فى 15 يناير ثم مصر العليا التى تبدأ 20 يناير، موضحاً أن مدة السدة الشتوية لكل اقليم 15 يوماً.