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رئيس حكومة كردستان: نرغب فى الحفاظ على استقرار وسلامة العراق

الخميس، 28 ديسمبر 2017 02:14 م
رئيس حكومة كردستان: نرغب فى الحفاظ على استقرار وسلامة العراق رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزانى


بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزانى اليوم الخميس، رغبته فى الحفاظ على استقرار وسلامة العراق، واصفا تصريحات نائبى رئيس الجمهورية نورى المالكى وأياد علاوى بشأن العلاقات بين اربيل وبغداد بالإيجابية.

وقال البارزانى - فى مؤتمر صحفى أوردته قناة "السومرية" "إننا تلمسنا مؤخرا مواقف أكثر إيجابية من بغداد" ، معتبرا التصريحات الأخيرة لنائبى رئيس الجمهورية نورى المالكى وأياد علاوى بالإيجابية وتسهم فى استقرار الأوضاع فى العراق.

وأكد البارزانى أن حكومة الإقليم مستعدة للرد على كافة أسئلة بغداد المتعلقة بشأن النفط والرواتب.

وكان نائب رئيس الجمهورية الأمين العام لحزب الدعوة نورى المالكي، أكد فى وقت سابق أن مسألة الاستفتاء انتهت بحكم المحكمة الاتحادية وينبغى بدء صفحة جديدة، داعيا إقليم كردستان والحكومة المركزية إلى الجلوس على طاولة الحوار تحت سقف الدستور.


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