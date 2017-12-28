رئيس حزب الاتحاد الوطنى التونسى الحر يستقيل من منصبه دون إبداء أسباب

رئيس حزب الاتحاد الوطنى التونسى الحر يستقيل من منصبه دون إبداء أسبابالخميس، 28 ديسمبر 2017 02:59 م
الرئيس التونسى الباجى السبسى
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أعلن رئيس حزب الاتحاد الوطنى التونسى الحر سليم الرياحى اليوم الخميس عن استقالته من رئاسة الحزب دون أن يكشف عن الأسباب التى دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.
وأفاد بيان بهذا الشأن بأن المكتب السياسى للاتحاد الوطنى الحر يعقد حاليا اجتماعا عاجلا للنظر فى هذه المسألة.
وكان الاتحاد الوطنى الحر قد عاد - مؤخرا - عقب اجتماعه بقيادتى حزبى النداء والنهضة والالتزام إلى وثيقة قرطاج التى كان انسحب منها فى وقت سابق.
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