رئيس "بوتاجاسكو" يتفقد مصانع الشركة بمحافظات بجنوب الصعيد

كتب أحمد أبو حجر

تفقد المحاسب أحمد عبد المطلب رئيس شركة بوتاجاسكو، مستودعات الشركة بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا بجنوب الصعيد.

وبدأ رئيس شركة بوتاجاسكو، جولاته منذ يوم السبت، بمحافظة سوهاج وزار خلالها مصنع تعبئة البوتاجاز بالمحافظة، ورافقه بالمصنع المهندس عبد اللاه إبراهيم رئيس شركة السهام البترولية، والكيميائى عاطف عبد الجابر مساعد رئيس شركة السهام البترولية للغاز الصب، وتم الاطمئنان على سير العمل بالمصنع، وزار أيضا بالمحافظة مستودع توزيع بلصفور.

ثم توجه إلى محافظة أسيوط يوم الأحد، وبدأ بزيارة مصنع "طبة" الحابس هناك واطمئن على حالة العمل هناك.

جدير بالذكر أن مصنع طبة الحابس بأسيوط سيوفر على قطاع البترول منتج طبة الحابس ثم توجه إلى مستودع توزيع منقباد بالمحافظة وقام بسماع شكاوى ومقترحات العاملين هناك ثم توجه إلى محافظة المنيا وزار فيها مستودع دمشير والإدارة المركزية.

وأشار المحاسب أحمد عبد المطلب، إلى أن الزيارات مستمرة على محافظات الجمهورية حتى يطمئن على توافر أسطوانات البوتاجاز من خلال مستودعات الشركة البالغ عددها ( 176 مستودعا ).