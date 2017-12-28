رئيس السكة الحديد يستقل كابينة قيادة قطار فى جولة مفاجأة لخط الصعيد

رئيس السكة الحديد يستقل كابينة قيادة قطار فى جولة مفاجأة لخط الصعيدالخميس، 28 ديسمبر 2017 10:29 م
المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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قام المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد بجولة مفاجأة استقل فيها كابينة جرار القطار رقم 980 المتجه من القاهرة إلى أسوان وظل فى كابينة الجرار حتى محطة أسيوط وذلك لمتابعة انتظام نظم الإشارات والسكك على الخط.
وحرص رئيس الهيئة وفق بيان صحفى أثناء استقلاله كابينة جرار القطار التأكد من سلامة أجهزة التحكم ونظم الإشارات بالإضافة إلى أعمال صيانة وتجديدات السكك التى تتم على الخط وتطوير نظم الإشارات وأثناء جولته بمحطة أسيوط أرصفة المحطة وبلوكات التشغيل والمراقبة المركزية للتحكم فى مسير القطارات فى نطاق المنطقة الوسطى وذلك للتأكد من وسائل الأمان ونظم الاتصالات وإجراءات السلامة بالإضافة إلى متابعة عمليات الصيانة الدورية والتجهيز اليومى للجرارات والعربات بورش أسيوط.
والتقى رئيس الهيئة بالعاملين فى المحطة وبرج المراقبة المركزية بأسيوط والبلوكات والمزلقانات خلال جولته وشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة مؤكدا على أهمية دور العنصر البشرى وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والعمل لرفع كفاءة مرفق السكك الحديدية والمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات.
وفي نهاية الجولة قدم رئيس الهيئة الشكر للعاملين بالمنطقة الوسطى على المجهودات التي بذلت خلال الفترة الماضية وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب والمحافظة على انتظام مواعيد القطارات.
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