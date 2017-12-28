دواوين الوزارات × 24ساعة.. آخر تسجيل لاستمارات الثانوية العامة 29 مارس





إعداد مدحت وهبة

جاءت أخبار أنشطة دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالعديد من الأخبار التى تهم المواطنين وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الخدمية والاجتماعية.

- وزارة التموين:

شاهد فى دقيقة.. لحمايتك من الغش.. التموين تقرر كتابة الأسعار على المنتجات

"التموين" تؤسس قاعدة بيانات وتعاقب الشركات المتسببة فى تأخير إصدار البطاقات بالغرامة المالية

ماذا قدم وزير التموين فى ملف توفير الأرز المحلى للمواطنين × 8 معلومات

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم" تواصل استعداداتها للثانوية العامة.. فتح باب تسجيل الاستمارات الإلكترونية للطلاب حتى 29 مارس.. بدء كتابة الاستمارة الورقية الفصل الثانى.. وانتهاء قبول المرشحين للعمل كرؤساء كنترولات

التعليم: لا توجد مناهج جديدة للثانوية التراكمية المزمع تطبيقها العام المقبل

- وزارة الصحة:

الصحة: إطلاق موقع إلكترونى يختص ببرامج الرائدات الريفيات

"الصحة": الانتهاء من كتابة اللائحة التنفيذية للتأمين الصحى خلال شهرين لعرضها على البرلمان

- وزارة التضامن:

"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير الاثنين المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد

- وزارة الزراعة:

صور.. "اليوم السابع"‏ داخل حقول الفراولة قبل التصدير.. حملات مكثفة لمتابعة تطبيق منظومة الصادرات الجديدة.. والمزارعون يشكون ارتفاع تكاليف الإنتاج.. وعبد المنعم البنا: نستهدف معايير موحدة للتداول المحلى والتصدير

"الزراعة" تعلن الطوارئ بحملات مكثفة على أسواق اللحوم قبل أعياد الميلاد

- وزارة الكهرباء:

"الكهرباء" توقع 3 عقود خاصة بمحطات غرب القاهرة وأسيوط

- وزارة الرى:

"رويترز" تنشر صورا عن انخفاض منسوب مياه النيل.. والرى توضح: المنسوب ليس ثابتا على مدار العام.. وتؤكد: نصرف كميات منخفضة من المياه فى الشتاء لقلة الاحتياجات.. وجزر النهر متحركة وظهورها طبيعى

وزارة الرى تواصل خطط التعامل مع الأمطار.. وتؤكد: مناسيب المياه بالترع آمنة

- وزارة النقل:

السكة الحديد تعلن تلقى 7 عروض عالمية لتوريد 1300 عربة جديدة

صور.. مطابع السكة الحديد تحت سيطرة البلطجية.. أنشأتها مصر 1877 بعد المطابع الأميرية.. ومهمتها طباعة تذاكر القطارات والعملات ومطبوعات البريد.. طالها الإهمال وتضم ماكينات تعمل منذ 1940

- وزارة الإسكان:

تعرف على إنجازات وزارة الإسكان خلال 2017 × 32 معلومة

الإسكان: 247 شركة تتقدم لشراء الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة فى 4 أيام

وزارة الأوقاف:

كيف تقدم طلب تأجير أرض زراعية مملوكة للأوقاف × 10 معلومات

تعرف على جهود "الأوقاف" لتنمية حلايب وشلاتين × 7 معلومات

شيخ الأزهر ووزير الأوقاف يهنئان البابا بعيد الميلاد المجيد (صور)

- وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يفتتح المؤتمر السادس عشر لوزراء التعليم العالى العرب

4 وزارات توقع مذكرة تفاهم مدتها 3 سنوات لنشر ثقافة العمل الحر بين الطلاب

- وزارة القوى العامة:

القوى العاملة: وفاة المواطن المصرى المعتدى عليه بالأردن

ماذا قدم وزير القوى العاملة خلال 2017 × 16 معلومة؟.. وفر 486 ألف فرصة عمل