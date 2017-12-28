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حكم بالسجن مع وقف التنفيذ بحق "مغربى" حاول التسلل لموكب الملك

الخميس، 28 ديسمبر 2017 04:01 ص
حكم بالسجن مع وقف التنفيذ بحق "مغربى" حاول التسلل لموكب الملك ملك المغرب


أ ف ب
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حكم الأربعاء، القضاء الفرنسى بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ لمغربى يبلغ من العمر 39 عاما حاول التسلل إلى موكب العاهل المغربى محمد السادس قرب باريس ليبلغه بوضع والده. فى المقابل برأته محكمة بمدينة مو قرب باريس من تهمة "عنف متعمد بواسطة السلاح".

وكان المتهم حاول فى سبتمبر 2017 التسلل إلى موكب العاهل المغربى حين كان قرب قصر بيتز الذى يملكه فى نواحى باريس.

وأوضح سمير ايدير محامى المتهم أن هذا الأخير "كان يريد أن يتحدث للملك عن وضع والده الماسوي" وهو عسكرى متقاعد يحصل على معاش بسيط لا يمكنه من العيش الكريم.

ونقل المحامى أنه عند مثول المتهم ولدى سؤاله منذ متى وأنت تنتظر فى سيارتك وصول الموكب؟ أجاب "من أجل والدى انتظر العمر كله".

وأضاف "أن موكلى يحترم جدا الملك ولم يكن البتة يريد الاعتداء عليه، بل كان يريد حلا" للمشكلة.

 

 


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