حقوق المسافر ودعم السياحة على طاولة مناقشات الهيئة العربية للطيران





كتب محمد طنطاوى

يعقد المجلس التنفيذى للهيئة العربية للطيران المدنى اجتماعه الدورى الـ57، اليوم الخميس، فى العاصمة المغربية الرباط، بحضور كامل أعضائه من رؤساء هيئات وسلطات الطيران المدنى للتسع دول أعضاء فى المجلس.

ويدرس الاجتماع على مدار يومين مجموعة من المواضيع التنظيمية والفنية والمالية والادارية، ومن أهمها متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للمجلس واقرار توصيات اللجان الفنية الخمس للهيئة منها لجنة النقل الجوى، لجنة الملاحة الجوية، لجنة السلامة الجوية، لجنة امن الطيران ولجنة البيئة.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع عددا من المواضيع الفنية التى تتعلق بإعداد القواعد الاسترشادية لحماية حقوق المسافر الجوى، ودور الهيئة فى دعم السياحة العربية، وتطورات الملاحة بالأقمار الصناعية، وبرامج تدقيق السلامة الجوية، ونتائج الحلقات العلمية حول امن المطارات والطائرات، والتهديدات الالكترونية ثم القواعد القياسية الجديدة للايكاو المتعلقة بانبعاثات الغازات.

يذكر أن المجلس التنفيذى للهيئة العربية للطيران المدنى يتكون من تسع دول اعضاء وهى مصر والاردن والامارات والبحرين، والسعودية وتونس وعمان وقطر والمغرب، ويرأس المجلس التنفيذى الدكتور محمد بن ناصر الزعابى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للطيران العمانى.