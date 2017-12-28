حالة الطقس اليوم الخميس 28/12/2017 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الخميس ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا؛ ما يؤدى إلى تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا؛ ما يؤدى إلى تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية تكون خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف المتر أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على كلا البحرين المتوسط والاحمر شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الطقس بارداً نسبياً بوجهٍ عام.

وتكون الاجواء غائمة جزئياً إلى غالباً غائمة بسُحب متوسطة وعالية مع فرصة لزخات أمطار محلية خفيفة في أجزاء محدودة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السُرعة.

في خليج العقبة:

-الرياح: شمالية، خفيفة السرعة.

-حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

-درجة حرارة سطح مياه البحر:21درجة مئوية.

ليلاً:

يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام.

وتبقى الأجواء غائمة جزئياً إلى غالباً غائمة بسُحب متوسطة وعالية مع فرصة لزخات أمطار محلية خفيفة في أجزاء محدودة.

الرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً. هذا وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.