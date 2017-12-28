video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 07:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جرحى فى انفجار ضخم بمصفاة نفط بفنزويلا

الخميس، 28 ديسمبر 2017 04:04 ص
جرحى فى انفجار ضخم بمصفاة نفط بفنزويلا نيران فى فنزويلا- أرشيفية


(رويترز)
إضافة تعليق

انفجر أحد أفران أكبر مجمع لتكرير النفط فى فنزويلا، خلال إعادة تشغيل إحدى وحداته، مما أدى لإصابة اثنين من العمال، وفقا لما قاله زعيم نقابى وقريب أحد المصابين.

وأضاف المصدران، أن الانفجار وقع فى وحدة معالجة النافتا فى مصفاة كاردون على شبه جزيرة باراجوانا وقالا إن المصابين تلقيا العلاج الطبى اللازم.

وذكر والد أحد العاملين المصابين أن ابنه فى مرحلة التعافى بعد الحروق التى أصيب بها.

والمجمع هو أكبر مركز تكرير فى فنزويلا وأحد أكبر المصافى فى العالم إذ تبلغ طاقته 955 ألف برميل يوميا.

غير أن عمليات المصفاة تأثرت سلبا بالأعطال المستمرة وعدم وفرة الخام لتكريره.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرازيل تعلن دبلوماسيا فنزويلا كبيرا شخصا غير مرغوب فيه

اعتقال 28 فى فنزويلا بعد أعمال نهب وعنف تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد

فنزويلا

اخبار فنزويلا

فنزويلا اليوم

اخبار العالم



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة