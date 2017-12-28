جرحى فى انفجار ضخم بمصفاة نفط بفنزويلا

جرحى فى انفجار ضخم بمصفاة نفط بفنزويلاالخميس، 28 ديسمبر 2017 04:04 ص
نيران فى فنزويلا- أرشيفية
(رويترز)
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انفجر أحد أفران أكبر مجمع لتكرير النفط فى فنزويلا، خلال إعادة تشغيل إحدى وحداته، مما أدى لإصابة اثنين من العمال، وفقا لما قاله زعيم نقابى وقريب أحد المصابين.
وأضاف المصدران، أن الانفجار وقع فى وحدة معالجة النافتا فى مصفاة كاردون على شبه جزيرة باراجوانا وقالا إن المصابين تلقيا العلاج الطبى اللازم.
وذكر والد أحد العاملين المصابين أن ابنه فى مرحلة التعافى بعد الحروق التى أصيب بها.
والمجمع هو أكبر مركز تكرير فى فنزويلا وأحد أكبر المصافى فى العالم إذ تبلغ طاقته 955 ألف برميل يوميا.
غير أن عمليات المصفاة تأثرت سلبا بالأعطال المستمرة وعدم وفرة الخام لتكريره.
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