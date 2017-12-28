توصيات المؤتمر السنوى الرابع لجراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة





الدقهلية ـ محمد حيزة

توصل القائمون على المؤتمر السنوى الرابع لقسم جراحة القلب والصدر والذى عقد بكلية الطب بجامعة المنصورة تحت رعاية كل من الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة، إلي العديد من التوصيات منها، الحرص على دورية الاجتماعات العلمية لجراحة القلب والصدر لتبادل الخبرات، إقامة ورش عمل دورية بصفة شهرية بالتبادل بين أقسام جراحة القلب والصدر على مستوى الجمهورية، إقامة يوم علمى شهرى بأحد أقسام جراحات الصدر والقلب بالجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة، عمل أبحاث علمية مشتركة بين أقسام جراحات القلب والصدر على مستوى الجمهورية،

وتم التوصل إلي العمل على نشر الأبحاث العلمية دوليا وعدم الاكتفاء بالنشر المحلى للارتقاء بتقييم الجامعات المصرية على مستوى العالم، العمل على الارتقاء بمستوى الخبرة العلمية للأطباء الشبان لتشجيع التعاون بين مختلف أقسام جراحة القلب والصدر وتشجيع السفر للخارج واستقدام خبراء أجانب لتبادل الخبرات.

كما تم التوصل للعمل على رفع كفاءة أقسام جراحة القلب والصدر المختلفة بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر ، توجيه الشكر لمجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر ودعمه فى مساعيه لتوفير مستلزمات جراحة القلب والصدر وخفض أسعارها.