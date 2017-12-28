تنفيذ 56 إزالة فورية بحملة مكبرة فى المنوفية





المنوفية _ محمد فتحى

أجرى اليوم قسم الاشغالات بمجلس مدينة منوف بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق بمديرية أمن المنوفية ، لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة، للقضاء على المخالفات وتحقيق السيولة المرورية الكاملة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية ، العميد سيدسلطان مدير المباحث الجنائية ،وبرئاسة عبد الحميد أبو العزم رئيس مركز ومدينة منوف ، حيث تم رفع الاشغالات ، بشوارع المدينة

و أسفرت الحملة عن إزالة 65حالة فورية، بالإضافة إلى إزالة 21 حالة إشغالات ، وتم ضبط 17حالة مخالفة متنوعة، وتحرير المحاضر اللازمة بها.