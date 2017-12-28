تموين الإسماعيلية تحرر 143 محضرا ومخالفة بالأسواق العامة والمحلات





الإسماعيلية- جمال حراجى

أعلن نبيل الغريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تنفيذ عدد من الحملات الرقابية التى تضمنت ممثلى رجال الرقابة التموينية، ومباحث التموين والصحة والتى قامت بالمرور على الأسواق والمحلات التجارية، لمراقبة وضبط الأسعار، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وتحرير 143 محضرا ومخالفة تموينية.

وشملت تلك المخالفات 31 مخالفة تموينية منها "محضر وزن، محضر شهادات صحية، و4 محاضر بون، محضر مواعيد، محضر سجلات، 5 محاضر أخرى، محضران بيع بأزيد من التسعيرة، 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، 6 محاضر شهادات صحية، محضر صلاحية، محضران سلع مجهولة المصدر".

وأشار وكيل وزارة التموين فى بيان له اليوم، إلى أن الحملة تضمنت 18 محضرا بالرقابة التجارية، منها محضر بيع بأزيد من التسعيرة، و9 عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر أوكازيون، و7 محاضر أخرى، و9 محاضر بالمدينة، منها، 3 محاضرعدم إعلان عن الأسعار، و4 محاضر شهادات صحية ومحضران أخران، و8 محاضر بالمركز، منها، 5 محاضر عدم إعلان و3 محاضر شهادات صحية، و2 محضر بفايد عدم إعلان عن الأسعار، و9 محاضر بالتل الكبير منها 9 محاضر عدم إعلان عن التسعيرة، و54 محضرا بأبوصوير منها 52 محضر أخرى، و2 عدم إعلان عن التسعيرة، و6 محاضر بالقنطرة غرب منها 2 محضر ميزان، و2 محضر بون، و1 محضر مواعيد و1 محضر أخرى، و6 محاضر بالقنطرة شرق، منها 1 محضر ميزان و3 محاضر يون و2 محضر أخرى.