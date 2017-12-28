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تعرف على مراحل منحة الحكومة بالتعاون مع كامبريدج لـ40 طالب جامعة

الخميس، 28 ديسمبر 2017 12:44 م
تعرف على مراحل منحة الحكومة بالتعاون مع كامبريدج لـ40 طالب جامعة أرشيفية


كتب مصصطفى عبد التواب
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وقعت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزارة التعليم العالى مع جامعة كامبريدج برتوكول تعاون لتقديم ماجستير فى ريادة الأعمال لـ 40 طالبا وخريجا مصريا، عبر الدارسة فى جامعة القاهرة والسفر إلى إنجلترا للدراسة هناك.

وبحسب الدكتورة غادة خليل مديرة المشروع، فإن التقديم متاح أمام أى شاب مصرى تخرج من الجامعة بشرط أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة جامعية وألا يقل عمره عن 22 عاما وألا يزيد عن 40 عاما، وأن يحصل المتقدم على درجة لا تقل عن 6 فى امتحان اللغة الإنجليزية المخصص للدراسة بإنجلترا  ( IELTS)، وأن يكون المتقدم مصرى الجنسية وأن يحصل على ورقة توصية من الجهة التابع لها المتقدم أو آخر جهة كان تابعا لها، علاوة على شرط عودة الطالب إلى موطنة بعد إتمام الدراسة والانتهاء من فترة المنحة المقدمة.

وفيما يلى الجدول الزمنى للمنحة والذى بدأ التقديم لها بداية من يوم الخميس وحتى مطلع العام الجديد:-

1-يبدأ التقديم خلال ديسمبر الجارى

2- الاختيار المبدئى للمرشحين خلال يناير 2018

3-المقابلات الشخصية للمرشحين خلال فبراير 2018

4-الاختيار النهائى لـ 40 طالبا وخريجا جامعيا فبراير 2018

5-أولى مراحل التنفيذ مارس 2018

6-الانتهاء من المنحة والعودة إلى مصر أغسطس 2019


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التخطيط

جامعة كامبريدج

ريادة الاعمال

ماجستير ريادة الاعمال



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