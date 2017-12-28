تعرف على إجراءات مراقبة أسواق اللحوم خلال أعياد رأس السنة × 10 معلومات





أحمد حربى

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد رأس السنة، ولتوفير اللحوم خاصة مع زيادة الطلب عليها فى الأيام القادمة.

"اليوم السابع" يرصد فى 10 معلومات كيفية استعداد وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوزرات الأخرى المعينة لاستقبال أعياد الميلاد.

1. تشديد الرقابة على المجازر وأسواق اللحوم.

2. تكثيف الحملات التفتيشية لمديريات الطب البيطرى بالاشتراك مع مباحث التموين والجهات المعنية.

3. المرور على أماكن تقديم الأطعمة ذات الأصل الحيوانى والمحلات والفنادق والمطاعم.

4. ضبط المخالفين والأطعمة منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

5. تدعيم أجهزة التفتيش على اللحوم بالمديريات بالأطباء الأكفاء .

6. نشر الوعى الصحى بخطورة التعامل وشراء اللحوم المعروضة فى الطرق العامة والمجهولة المصدر.

7. منع تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة.

8. حملات مكثفة على محلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق.

9. متابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى.

10.تحرير المحاضر فى حالة ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.