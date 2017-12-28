تظاهر مئات الإيرانيين ضد ارتفاع الأسعار فى طهران





لندن (رويترز)

نزل مئات من الإيرانيين اليوم الخميس، إلى الشوارع فى مدينة مشهد ثانى أكبر مدن البلاد للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وهم يرددون شعارات مناهضة للحكومة.

وفى لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى ظهر محتجون فى مشهد شمال غرب إيران، وهى واحدة من أقدس المواقع لدى الشيعة، وهم يهتفون "الموت "للرئيس حسن روحانى" و"الموت للديكتاتور".

ولم يحقق بعد الاتفاق النووى الذى وقعته إيران مع قوى عالمية فى 2015 للحد من برنامجها النووى مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية المفروضة عليها نتائج اقتصادية للقاعدة العريضة من الناس تقول الحكومة إنها ستتحقق، ويعتبر روحانى أن هذا الاتفاق هو إنجازه المميز.

ويعتقد الكثير من الإيرانيين أن وضعهم الاقتصادى لم يتحسن بسبب الفساد وسوء الإدارة.

ويقول مركز الإحصاءات الإيرانى إن نسبة البطالة بلغت 12.4 % فى العام المالى الجارى وهو ما يمثل ارتفاعا نسبته 1.4 بالمئة عن العام الماضى، وهناك نحو 3.2 مليون عاطل عن العمل فى إيران فيما يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء، وهى وكالة شبه رسمية، عن محمد رحیم نوروزیان حاكم مشهد قوله "المظاهرات غير قانونية لكن الشرطة تعاملت مع الناس بتسامح".

وأضاف أن عددا من المحتجين اعتقلوا بسبب "محاولتهم إلحاق أضرار بممتلكات عامة".

وهتف بعض المحتجين "غادروا سوريا، فكروا فينا" فى انتقاد لنشر إيران قوات هناك دعما للرئيس بشار الأسد ضد انتفاضة اندلعت ضده فى 2011.

وقدمت طهران تمويلا لدعم الاقتصاد السورى.