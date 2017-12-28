تركيب أجهزة طبية فى 10 مستشفيات بالدقهلية بقيمة 11 مليون جنيه خلال 2017

تركيب أجهزة طبية فى 10 مستشفيات بالدقهلية بقيمة 11 مليون جنيه خلال 2017الخميس، 28 ديسمبر 2017 03:56 م
الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن مدير إدارة المعامل وفريق العمل المعاون له قاموا بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى بالوزارة، لإمداد مستشفى نبروة - مستشفى تمى الأمديد - مستشفى السنبلاوين العام، بجهاز كيمياء أوتوماتيك طراز Response 920 بقيمة إجمالية 943500 جنية، كما تم تركيب وتوريد أجهزة غازات دم فى كل من عشرة مستشفيات، وهى مستشفى نبروه المركزى، مستشفى تمى الأمديد المركزى - مستشفى أجا - مستشفى بلقاس المركزى - مستشفى دماص المركزى - مستشفى شربين المركزى - مستشفى منية النصر المركزى - مستشفى المنزلة المركزى - مستشفى ميت غمر المركزى - مستشفى المنصورة العام القديم بقيمة إجمالية مليون و400 ألف جنيه.
وأكد سعد مكى أنه بذلك يصبح إجمالى ما تم تركيبه من أجهزة فى معامل المستشفيات ما قيمته 2 مليون و331 ألف جنيه، وإجمالى قيمة الأجهزة الكلية التى تم تركيبها خلال 2017 طبقا لما سبق عرضه مساويا 11 مليون جنيه.
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