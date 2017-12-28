video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 07:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يعبر عن خيبة أمله بسبب سماح الصين بدخول نفط لكوريا الشمالية

الخميس، 28 ديسمبر 2017 10:30 م
ترامب يعبر عن خيبة أمله بسبب سماح الصين بدخول نفط لكوريا الشمالية ترامب


(رويترز)
إضافة تعليق

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس إنه "شعر بخيبة أمل شديدة بسبب سماح الصين بدخول النفط إلى كوريا الشمالية" وإن مثل تلك الخطوات ستمنع التوصل إلى "حل ودي" للأزمة التى تسبب فيها برنامج بيونجيانج النووي.

وقال ترامب فى تغريدة على تويتر "لقد ضبطت متلبسة.. خيبة أمل شديدة من أن الصين تسمح بدخول النفط إلى كوريا الشمالية. لن يكون هناك أبدا حل ودى لمشكلة كوريا الشمالية إذا ما استمر ذلك فى الحدوث".

ونفت الصين اليوم الخميس انتهاك العقوبات التى فرضتها الأمم المتحدة والتى تحظر بيع النفط لكوريا الشمالية بعد أن قالت صحيفة فى كوريا الجنوبية إن سفنا صينية وكورية شمالية تقوم بأعمال غير قانونية فى البحر لإيصال شحنات من النفط لكوريا الشمالية.

وفرض مجلس الأمن الدولى الأسبوع الماضى بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب إجرائها اختبارا لصاروخ عابر للقارات مؤخرا وتهدف العقوبات للحد من وصول المنتجات البترولية والنفط الخام إلى بيونجيانج.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز هذا الشهر أن واشنطن دعت مجلس الأمن لوضع عشر سفن فى قائمة سوداء لالتفافها على العقوبات من خلال تنفيذ عمليات نقل لمنتجات بترولية من سفينة لأخرى لإيصالها لكوريا الشمالية أو لنقل الفحم لها.

لكن الصين وروسيا طلبتا المزيد من الوقت لبحث الاقتراح.

وقالت الصين مرارا إنها تطبق كل القرارات الصادرة بشأن كوريا الشمالية بالكامل على الرغم من شكوك من واشنطن وسول وطوكيو بشأن استمرار وجود ثغرات فى الأمر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسرائيل تكافئ ترامب.. دعوات لإطلاق اسمه على محطة قطار سريع قرب البراق.. نيويورك تايمز: خطوة ستفتح الباب إمام عداوات جديدة.. ومعظم الدول لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية.. وعضو كينست: توسيع المترو انتهاك للقانون

أمريكى فى صفوف تنظيم داعش لـ"ترامب" سنرفع الرايات فوق البيت الأبيض

ترامب

الصين

كوريا الشمالية

امريكا



لا تفوتك
سفير إثيوبيا بالقاهرة: دراسات سد النهضة تؤكد تماشيه مع المعايير الدولية

سفير إثيوبيا بالقاهرة: دراسات سد النهضة تؤكد تماشيه مع المعايير الدولية

وجدى غنيم: المشاركون فى الكريسماس عصاة.. ودينية البرلمان: لا تسمعوا لإرهابى

وجدى غنيم: المشاركون فى الكريسماس عصاة.. ودينية البرلمان: لا تسمعوا لإرهابى

تقارير: نادى الإمارات يضم مؤمن زكريا على سبيل الإعارة

تقارير: نادى الإمارات يضم مؤمن زكريا على سبيل الإعارة

س وج.. الخريطة الكاملة للسيطرة على الأراضى السورية خلال عام 2017

س وج.. الخريطة الكاملة للسيطرة على الأراضى السورية خلال عام 2017

بطلة كليب "بص أمك":"هاتولى حاجة غلط بالأغنية".. ونقيب الموسيقيين يؤكد شطبها

بطلة كليب "بص أمك":"هاتولى حاجة غلط بالأغنية".. ونقيب الموسيقيين يؤكد شطبها

البورصة تربح 10.3 مليار جنيه خلال أسبوع.. بنسبة زيادة 1.3%

البورصة تربح 10.3 مليار جنيه خلال أسبوع.. بنسبة زيادة 1.3%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة