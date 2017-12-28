ترامب يعبر عن خيبة أمله بسبب سماح الصين بدخول نفط لكوريا الشمالية





(رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس إنه "شعر بخيبة أمل شديدة بسبب سماح الصين بدخول النفط إلى كوريا الشمالية" وإن مثل تلك الخطوات ستمنع التوصل إلى "حل ودي" للأزمة التى تسبب فيها برنامج بيونجيانج النووي.

وقال ترامب فى تغريدة على تويتر "لقد ضبطت متلبسة.. خيبة أمل شديدة من أن الصين تسمح بدخول النفط إلى كوريا الشمالية. لن يكون هناك أبدا حل ودى لمشكلة كوريا الشمالية إذا ما استمر ذلك فى الحدوث".

ونفت الصين اليوم الخميس انتهاك العقوبات التى فرضتها الأمم المتحدة والتى تحظر بيع النفط لكوريا الشمالية بعد أن قالت صحيفة فى كوريا الجنوبية إن سفنا صينية وكورية شمالية تقوم بأعمال غير قانونية فى البحر لإيصال شحنات من النفط لكوريا الشمالية.

وفرض مجلس الأمن الدولى الأسبوع الماضى بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب إجرائها اختبارا لصاروخ عابر للقارات مؤخرا وتهدف العقوبات للحد من وصول المنتجات البترولية والنفط الخام إلى بيونجيانج.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز هذا الشهر أن واشنطن دعت مجلس الأمن لوضع عشر سفن فى قائمة سوداء لالتفافها على العقوبات من خلال تنفيذ عمليات نقل لمنتجات بترولية من سفينة لأخرى لإيصالها لكوريا الشمالية أو لنقل الفحم لها.

لكن الصين وروسيا طلبتا المزيد من الوقت لبحث الاقتراح.

وقالت الصين مرارا إنها تطبق كل القرارات الصادرة بشأن كوريا الشمالية بالكامل على الرغم من شكوك من واشنطن وسول وطوكيو بشأن استمرار وجود ثغرات فى الأمر.