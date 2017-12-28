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تحرير وإزالة 148 حالة تعد على أراض زراعية و65 محضرا تموينيا بساحل سليم

الخميس، 28 ديسمبر 2017 01:59 م
تحرير وإزالة 148 حالة تعد على أراض زراعية و65 محضرا تموينيا بساحل سليم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط


أسيوط- ضحا صالح
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شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على ضرورة المتابعة المستمرة للقطاعات الخدمية بنطاق مراكز المحافظة، والتأكد من تقديمها الخدمات اللازمة للمواطنين، وخاصة فى قطاعات الزراعة ومياه الشرب والصرف الصحى والطب البيطرى والتموين.
 
وقال الدسوقى، أن رئاسة مركز ومدينة ساحل سليم قامت بعدة حملات، أسفرت خلال أسبوع عن تحرير 36 محضر تعدى على أراضى زراعية بالتشوين لمواد بناء على مساحة فدان، كما تم تحرير محضر تعدى على أرض زراعية بالتبوير على مساحة فدان، وتحرير 38 محضر تعدى على أراضى زراعية بالبناء على مساحة 5 أفدنة، وتحرير 3 محاضر تعدى بالتقسيم على مساحة 1.5 فدان فضلاً عن إزالة 70 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 2.5 فدان.
 
وأضاف بدرى محمد بدرى رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، أنه تم تنفيذ العديد من الحملات التموينية بالمركز خلال أسبوع على المخابز البلدية المدعمة والأسواق والمحال العامة، وأسفرت عن تحرير 65 محضر جنح. 
 
وأشار رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، إلى تنفيذ العديد من أعمال الإحلال والتجديد فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمركز، حيث تم توصيل العدادات الكودية والانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لشبكة مياه الشرب بمدينة ساحل سليم، وجار استكمال الآبار بمحطات دير تاسا وبويط والحبايشة والمطمر الجديدة.
 
وبالنسبة لقطاع الطب البيطرى بالمركز، تم تحصين 145 رأس ماشية بلقاح الجديرى والحمى القلاعية، وحمى الوادى وعدوى الماشية والدواب، كما تم ذبح 250 عجلا بمجزر ساحل سليم الآلى، فضلا عن تنفيذ 55 ندوة إرشادية عن إنفلونزا الطيور والحمى القلاعية.

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