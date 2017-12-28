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تجديد حبس موظف بمستشفى حكومى 15 يوما لاتهامه بتزوير محررات رسمية بإمبابة

الخميس، 28 ديسمبر 2017 07:52 م
تجديد حبس موظف بمستشفى حكومى 15 يوما لاتهامه بتزوير محررات رسمية بإمبابة أوراق مزورة - أرشيفية


كتب سليم على
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس موظف بأحد المستشفيات الحكومية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية منسوب صدورها لجهات حكومية.

تحقيقات طارق أبو زينة، وكيل نيابة إمبابة، كشفت أنه أثناء قيام المتهم "ن. ع. ف" موظف بأحد المستشفيات بأداء عمله حضر له رجلا مسنا وطلب منه عمل تقرير طبى لنجله، يفيد بتواجده فى المستشفى لأداء بعض الفحوصات الطبية، لتقديمه لرئيسه فى العمل، لإنهاء مشكلة حدثت له فى عمله، مقابل 400 جنيه، وبناء عليه قام المتهم بتزوير الأختام والإمضاءات الموضوعة على التقرير.

وأشارت التحقيقات إلى أن والد الشاب كذب، وتبين أنه طلب التقرير الطبى لنجله من المتهم، لتقديمه للمحكمة كدليل على أنه لم يتعدى على زوجته، التى كانت قد حررت محضرا ضده بالتعدى عليها وضربها، وتمكن من خلال ذلك التقرير بالحصول على حكم براءة فى القضية.

 

 


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