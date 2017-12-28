تجديد حبس حارس عقار بتهمة اغتصاب ابنة زوجته المعاقة ذهنيا 15 يوما

تجديد حبس حارس عقار بتهمة اغتصاب ابنة زوجته المعاقة ذهنيا 15 يوماالخميس، 28 ديسمبر 2017 02:12 م
اغتصاب طفلة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة مصر الجديدة تجديد حبس حارس عقار 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة اغتصاب ابنة زوجته.
وكشفت تحقيقات عبد الرحمن أمين مدير نيابة مصر الجديدة أن المتهم يعمل حارس عقار استغل إعاقة ابنة زوجته الذهنية واعتدى عليها جنسيا فى غياب زوجته داخل غرفته بمصر الجديدة.
وتبين من التحريات أن المتهم كان يهدد المجنى عليها بالقتل إذا فتضحت أمره عقب اعتدائه الجنسى عليها، ومع مرور الأيام اكتشفت والدة الضحية انتفاخ بطنها فتوجهت بها للطبيب، ليخبرها بأن ابنتها حامل فى شهرين، لتحكى لها ابنتها عن اعتداء زوجها عليها جنسيا، فيتم القبض عليه وإحالته للنيابة التى قررت حبسه.
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