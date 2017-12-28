تجديد حبس تشكيل عصابى يضم 5 أفراد لاتهامهم بسرقة صيدلية فى كرداسة بالإكراه





كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس تشكيل عصابى مكون من 5 أفراد 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالسطو المسلح على صيدلية فى منطقة كرداسة وسرقتها بالإكراه.

وكشفت التحقيقات التى أجراها أحمد طلعت، مدير نيابة مركز إمبابة وكرداسة بالجيزة، عن تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا من "مصطفى. س. م"، صيدلى، يؤكد أنه حال تواجده بالصيدلة محل عمله، حضر إليه أحد الأفراد وقال إنه يعانى من ألم فى معدته ويريد حقنة مسكن، فاصطحبه للداخل، وخلال إعطائه الحقنة هاجمه اثنان آخران، فى الوقت الذى انتظرهم شريكهم الرابع بالخارج مستقلا "توك توك"، وأشهر المتهمون سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وسلاحا أبيض "سكين" فى وجهه، وهددوه بالقتل، ثم استولوا منه على 1500 جنيه وهاتفى محمول، نوكيا وiphone، ثم استولوا على الدراجة البخارية الخاصة به وفروا هاربين.

وبحسب التحقيقات، فقد التقطت إحدى كاميرات المراقبة الخاصة بالصيدلية فيديو للمتهمين، ونجح رجال المباحث فى تحديد أماكن هروبهم، وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وهم: "محمد. ع. ع"، 29 سنة، شهرته "عزرائيل" وسبق اتهامه فى 30 قضية آخرها سرقة بالإكراه، وشقيقه "أحمد"، 35 سنة، شهرته "تفاهة" وسبق اتهامه فى 15 قضية آخرها سلاح أبيض، و"محمد. إ. ع"، 32 سنة، شهرته "حمو" وسبق اتهامه فى قضيتين آخرهما ضرب، و"أحمد. ح. أ"، 26 سنة، شهرته "ظاظا"، و"فاروق. م" شهرته "هادى الشاعر"، وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم أصدقاء كونوا تشكيلا عصابيا للسرقة، وأنهم نفذوا معا عملية السطو على الصيدلية.