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تأجيل طلب رد المحكمة فى دعوى "بدل عدوى الأطباء" لجلسة 11 يناير المقبل

الخميس، 28 ديسمبر 2017 06:01 م
تأجيل طلب رد المحكمة فى دعوى "بدل عدوى الأطباء" لجلسة 11 يناير المقبل مجلس الدولة


كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر طلب نقابة الأطباء برد هيئة المحكمة، التى تنظر طعن الحكومة على حكم زيادة بدل العدوى للأطباء، لجلسة 11 يناير المقبل.

 

وكانت النقابة العامة للأطباء، طلبت رد هيئة المحكمة فى 8 يونيو الماضى، وذلك بعد تنحى المستشار حسن البرعى، رئيس الدائرة لاستشعاره الحرج.

 

 


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بدل العدوى

الحوادث

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الاطباء



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