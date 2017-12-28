بلاغ سلبى بالعثور على جسم غريب بمنطقة ستانلى فى الإسكندرية





الإسكندرية – أسماء على بدر

تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية، بلاغاً يفيد بالعثور على جسم غريب بمنطقة ستانلى، يشتبه أن بداخله مواد متفجرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، للتعامل مع البلاغ بكوبرى ستانلى، وتبين أنه "كارتونة فارغة"، وتم فحصها بعدما تبين سلبية البلاغ.

وقال العميد فؤاد الغنيمى، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، إنه تم تمشيط الكوبرى وتبين سلبية البلاغ وخلو الكرتونة من أى مواد متفجرة، مؤكدا أن حركة المرور عادت إلى طبيعتها، وتحرر محضرا بالواقعة.