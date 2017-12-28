بطلة كليب "بص أمك":"هاتولى حاجة غلط بالأغنية".. ونقيب الموسيقيين يؤكد شطبها





كتب إبراهيم حسان

قالت ليلى عامر، بطلة كليب "بص أمك" المثير للجدل، إن الأغانى التى تقدمها "محترمه"، ولا تحمل أى نوع من أنواع الإسفاف أو الإيحاءات الجنسية، وعلقت: "هاتولى حاجه غلط فى الكلام اللى قلته فى الكليب، والشعب كله بيقول "بص".

ومن جانبه، أجرى الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، مداخلة هاتفية للبرنامج، أكد فيها انتساب المطربة المغمورة ليلى عامر، صاحبة كليب "بص أمك"، إلى نقابة الموسيقيين، مشيرا فى السياق ذاته، إلى شطبها بشكل نهائى من النقابة بعد الكليب المثير للجدل.

ووصف شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام تانى" المذاع عبر فضائية دريم، ما يحدث على الساحة بـ"التهريج والتسيب والإسفاف" المقصود بهدف إفساد أخلاق الشعب المصرى، وعقب قائلًا: "حسبى الله ونعم الوكيل لأن هذه الرسالة التى يريدون إيصالها للشباب".

وأشار نقيب الموسيقيين، إلى أن غياب المنتجين الفنيين والحفلات الغنائية من الساحة، سبب ظهور مثل هذه المغنيات إلى النور، مشددا على أن غياب المنتجين يجعل الشباب فريسة لمثل هذه الأغنيات التى تحوى إسفاف كبير.