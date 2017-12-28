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براءة 3 فتيات من تهمة إنشاء صفحة "فيس بوك" لتسهيل الدعارة بأكتوبر

الخميس، 28 ديسمبر 2017 08:57 م
براءة 3 فتيات من تهمة إنشاء صفحة "فيس بوك" لتسهيل الدعارة بأكتوبر دعارة - ارشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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قضت محكمة جنح أكتوبر ببراءة 3 فتيات من تهمة إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للتحريض على الفسق والفجور، واستقطاب راغبي المتعة المحرمة وتسهيل ممارسة الدعارة.

كشفت تحريات مباحث الآداب قيام المتهمين بإنشاء صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي؛ لاستقطاب النسوة الساقطات وراغبي المتعة الحرام لتسهيل ممارسة الدعارة والفجور، وذلك عن طريق إرسال أرقام الساقطات لراغب المتعة والاتفاق على المكان والميعاد، ثم الحصول على نسبة من المقابل المادي.

وتابعت التحريات، أن المتهمين الـ 3 قابلوا النسوة الساقطات بدائرة قسم أول أكتوبر بإحدي المولات الشهيرة وذلك للاتفاق على النسبة والتعرف علي راغب المتعة.

 


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