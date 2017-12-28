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بالفيديو.. شيماء السباعى تكشف شروط التقديم لمسابقة "موهوب مصر"

الخميس، 28 ديسمبر 2017 08:31 م
بالفيديو.. شيماء السباعى تكشف شروط التقديم لمسابقة "موهوب مصر" شيماء السباعى


كتب إبراهيم حسان
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قالت شيماء السباعى، مدير تحرير موقع "دوت مصر" والمشرفة على مسابقة "موهوب مصر"، إن المسابقة تعد الأولى فى مصر والوطن العربى لاكتشاف مواهب ذوى الاحتياجات الخاصة، لكافة الجوانب سواء تمثيل أو غناء أو رسم أو إخراج أو كتابة أو صحافة أو المواهب اليدوية والرياضية، وغيرها من هذا القبيل.

 

وأضافت شيماء السباعى، خلال حوارها ببرنامج "عسل أبيض" المذاع عبر فضائية TEN، أن أى شخص لديه أى موهبة عليه أن يرسل موهبته عبر مقطع فيديو له على صفحة "دوت مصر" على فيس بوك، مع إرفاق اسم المشترك ورقم التليفون، مشيره إلى أن المسابقة ستستقبل الفيديوهات حتى 20 يناير المقبل، على أن يتم  اختيار المتسابقين يوم 30 يناير أو 1 فبراير.

 

وأشارت إلى أن حقوق أصحاب القدرات الخاصة مهدرة لحد ما فى المجتمع المصرى، رغم كونهم 15 مليون فرد، وهدف المسابقة إشراكهم فى المجتمع، لأن لا فرق بينهم وبين الأصحاء باعتبار أنهم يحملون مواهب كبيرة لن يكتشفها أحد، علاوة على اتسامهم بدرجات كبيرة من الذكاء.

 

أطلق موقع "دوت مصر" أول مسابقة فى مصر و الوطن العربى لاكتشاف مواهب "ذوى الاحتياجات الخاصة"، لإتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق أحلامهم ودمجهم أكثر فى المجتمع.

 

وتستهدف المسابقة، العمل على إيجاد الوسيلة المناسبة لإظهار مواهب ذوى الاحتياجات الخاصة، سواء كان "مذيع أو ممثل أو مطرب أو صحفى أو مصور أو رسام"، أو من يملك مهارة يدوية أو موهبة رياضة أو أى موهبة أخرى، حيث سيتم إظهار هذه المواهب والاهتمام بها من خلال التنسيق مع بعض المؤسسات.


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شيماء السباعى

موهوب مصر

دوت مصر

اكتشاف مواهب ذوى الاحتياجات الخاصة



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