انطلاق مؤتمر "الأذن على ضفاف النيل" بحضور الفنان محمد ثروت





كتبت أمل علام - تصوير حسام عاطف

بحضور الفنان محمد ثروت انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر السنوى أمراض "الأذن على ضفاف النيل "بالقاهرة والذى تقيمه الجمعية المصرية لجراحات الأذن، فى الفترة من 28 إلى 29 ديسمبر بالقاهرة، برئاسة كل من الدكتور عبد العزيز بلال أستاذ الأذن بجامعة الإسكندرية ، والدكتور سامح فريد أستاذ الأذن بجامعة القاهرة .

وقال الدكتور عادل خليفة أستاذ الأذن بجامعة طنطا سكرتير عام المؤتمر ، إن المؤتمر يناقش الجديد في جراحات الأذن والجديد فى علوم السمعيات، وأحدث ما توصلت إليه زراعة قوقعة الأذن، مشيرا إلى أن هناك سماعة جديدة سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر لازالت في مراحل التجارب، موضحا أن المؤتمر يناقش أيضا زراعة السماعات العظمية والتي يتم زرعها داخل عظام الأذن لعلاج بعض حالات الصمم، كما يناقش المؤتمر جراحات الأذن الوسطى، وأحدث الطرق الجراحية للمحافظة على السمع في تلك الحالات، وأيضا الجراحات الجديدة والمستقبلية وكذلك الأبحاث التى ستظهر فى المستقبل لاستعادة السمع في الحالات التي تعانى من ضعف سمع كامل.

وأضاف الدكتور عادل خليفة أستاذ الأذن بجامعة طنطا، أنه سيدير ورشة عمل خاصة بجراحات الأذن الوسطى في حالات تسوس عظام الأذن الوسطى وطرق علاجها ، موضحا أن تسوس عظام الأذن سببه هو التهاب الأذن المزمن، والذى يؤدى إلى دخول خلايا من الجلد داخل الأذن والتى تسبب التسوس، موضحا أن تسوس العظام يؤدى إلى حدوث أعراض أهمها ضعف السمع، ويمكن أن تسبب مضاعفات إذا انتشر الالتهاب خارج الأذن فى الأماكن المجاورة لها .

وأكد الفنان محمد ثروت فى تصريح خاص لــ " اليوم السابع "، خلال مشاركته بمؤتمر الأذن على ضفاف النيل ، والذي تنظمه الجمعية المصرية لجراحات الاذن ، انا سعيد بتكريم مؤسسة ثروت ،وأنا مهتم جدا بضعاف السمع من الأطفال،وأتمنى المرحلة المقبلة أن ننزل المدارس فى جميع أنحاء مصر.. وأتمنى أن نرى أولادنا ونساعدهم فى مشوار المعاناة، ونجعل كل طفل يحب مدرسته ،وإذا كان هناك اى مشكلة فى السمع يمكن علاجها، والحقيقة المؤسسة ساهمت فى علاج بعض الحالات من ضعاف السمع، وسننزل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وأتمنى أن اى طفل فى مصر يعانى من مشكلة فى السمع أن نقوم بحلها من خلال المؤسسة.

يشارك فى المؤتمر عدد كبير من الخبراء الأجانب وعدد كبير من الأطباء المصريين من مختلف الجامعات المصرية .