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الخميس، 28 ديسمبر 2017 04:17 ص
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اليوم.. جهاز المشروعات الصغيرة ينظم المؤتمر الختامى لمشروع التجمعات الانتاجية

الخميس، 28 ديسمبر 2017 03:00 ص
اليوم.. جهاز المشروعات الصغيرة ينظم المؤتمر الختامى لمشروع التجمعات الانتاجية نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة


كتب – إسلام سعيد
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ينظم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المؤتمر الختامى لمشروع التجمعات الانتاجية، اليوم الخميس، يأتى ذلك بعد أن أعلن الجهاز عن إعداد أول استراتيجية قومية لتطوير التجمعات الإنتاجية بمصر.
 
ويعرف جهاز المشروعات التجمعات الإنتاجية على أنها هى تلك التجماعت نشأت بدون تدخل من الدولة على مر سنوات طويلة فى مناطق محددة وشكلت تجمعا انتاجيا يضم العديد من المشروعات والمنشآت التى تقوم بتصنيع منتج أو مجموعة من المنتجات المتشابهة وتواجه نفس الفرص والتحديات.
 
 وتهدف الاستراتيجية إلى رفع الكفاءة الانتاجية لتلك التجمعات، وتقديم مختلف أوجه الدعم المالى والتسويقى والفنى للعاملين فيها لتحسين مستوى معيشتهم وزيادة مواردهم الاقتصادية، وشارك فى إعداد تلك الاستراتيجية مثلى اتحاد الصناعات المصرية ووزارات التخطيط والمتابعة والتنمية المحلية والتربية والتعليم.
 
 

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