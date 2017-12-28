الهجرة: المصرية المصابة بالسرطان فى الإمارات لن تغادر قبل تسديد 742 ألف درهم.. صور





كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد إن السيدتين المصريتين المصابتين بالسرطان اللتين تتلقيان العلاج فى مستشفى بالإمارات، ونشرن استغاثات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إحداهما وتدعى ليلى جادالله، متزوجة من إماراتى وتوفت منذ يومين.

وأوصت بدفنها فى مصر وتم التواصل مع زوجها الذى كان يصر على دفنها فى الإمارات ولكن تم إقناعه بعودتها

إلى بلادها وسيصل جثمانها فى الواحدة ظهر اليوم ليتم دفنها فى الإسكندرية.

وأشارت الوزيرة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ان السيدة الثانية أمل حسن رمضان لن تتمكن من مغادرة الإمارات بسبب أحكام قضائية نهائية صدرت ضدها ولن تتمكن من مغادرة الإمارات قبل تسديد هذه المبالغ المقدرة بـ742 ألف درهم إماراتى لأحد المواطنيين الإماراتيين الذى اشترت منه 22 شقة.