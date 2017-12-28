video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النقل: القابضة للطرق تنفذ مشروعات بـ14.6 مليار جنيه وأنهت المشروعات المتعثرة

الخميس، 28 ديسمبر 2017 11:12 ص
النقل: القابضة للطرق تنفذ مشروعات بـ14.6 مليار جنيه وأنهت المشروعات المتعثرة الدكتور هشام عرفات وزير النقل خلال الاجتماع


كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

أكدت وزارة النقل أن الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى تنفذ حاليا من خلال شركات النيل الـ 4 التابعة لها 152 مشروعا بقيمة إجمالية 14.6 مليار جنيه تقريبا، وأن الشركة نجحت فى إنهاء تنفيذ كافة المشروعات المتعثرة خلال آخر عامين، وذلك على هامش ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة.

وأضافت وزارة النقل وفق بيان صحفى أن الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى التابعة للوزارة حققت إجمالى إيرادات عن العام المالى 2016 /2017 مبلغ67043687  جنيه مقابل 61891689 عن العام المالى 2015/2016 بزيادة قدرها 5151998 جنيه 8.33%، وحققت الشركة صافي  ربح  مقداره 45010331 جنيه خلال العام المالي 2016 /2017  مقابل 36531646 جنيه العام المالي السابق بنسبة زيادة 23.2.%

وقالت وزارة النقل إنه تم عرض تقرير متابعة تطور نشاط الشركات التابعة للشركة القابضة، كما تم استعراض التحديات التى تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها، وأهم إنجازات الشركة القابضة خلال الفترة الماضية، حيث تبلغ إجمالى المشروعات الجارية 152 مشروع باجمالي قيمة 14.6 مليار جنيه تقريبا.

وأكد وزارة النقل أنه انطلاقا من حرص الشركة القابضة على النهوض بشركاتها التابعة وفتح أفاق للعمل خارج جمهورية مصر،  تم مناقشة تجديد التعاقد مع شركة لألىء الكويت كوكيل محلى للشركة بدولة الكويت  حيث وجه الوزير بدراسة نتائج التعاقدات السابقه العمل خارج مصر من حيث الايجابيات والسلبيات التعاقد للوصول لأفضل النتائج  .

واستعرض الاجتماع  الأراضى تحت حيازة الشركات التابعة  والتى يبلغ عددها 57 قطعة موزعة على 17 محافظة ومقترح الاراضي التي يمكن استغلالها، وفى ختام الاجتماع  أشاد  وزير النقل بانتهاء الشركة القابضة من كافة المشروعات المتعثرة خلال العاميين الماضيين وشدد على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها فى الوقت الحالى من خلال الشركات الأربع التابعة لها  سواء المشروعات الجديدة أو  أعمال صيانة وإنشاء الطرق والكبارى فى التوقيتات المحددة مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية طبقاً للمستويات العالمية .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى 18 معلومة.. تعرف على حصاد "النقل" بقطاع الطرق والكبارى خلال2017

القابضة للطرق

الطرق والكبارى

وزير النقل

الشركة القابضة للطرق والكبارى

هشام عرفات



لا تفوتك
السكة الحديد: سددنا 55.5 مليون دولار دفعة مقدمة لشراء أكبر صفقة جرارات

السكة الحديد: سددنا 55.5 مليون دولار دفعة مقدمة لشراء أكبر صفقة جرارات

سامح شكرى يتوجه إلى أبو ظبى للقاء نظيره الإماراتى

سامح شكرى يتوجه إلى أبو ظبى للقاء نظيره الإماراتى

"أتوبيسات بدورين" تجرى فى شرايين العاصمة بداية 2018.. النقل العام: تشغيل 12 أتوبيسا كمرحلة أولى نهاية يناير بـ40 مليون جنيه.. وتؤكد: الحافلات على الطراز الأوروبى وصناعة مصرية مكيفة.. والتذكرة أقل من 5 جنيهات

"أتوبيسات بدورين" تجرى فى شرايين العاصمة بداية 2018.. النقل العام: تشغيل 12 أتوبيسا كمرحلة أولى نهاية يناير بـ40 مليون جنيه.. وتؤكد: الحافلات على الطراز الأوروبى وصناعة مصرية مكيفة.. والتذكرة أقل من 5 جنيهات

ماذا يحتاج الأهلى فى الميركاتو الشتوى.. الجهاز الفنى يحدد 3 مراكز للتدعيم خلال انتقالات يناير.. الدفاع والمهاجم الصريح والظهير الأيمن فى المقدمة.. وخلاف حول مركز حراسة المرمى

ماذا يحتاج الأهلى فى الميركاتو الشتوى.. الجهاز الفنى يحدد 3 مراكز للتدعيم خلال انتقالات يناير.. الدفاع والمهاجم الصريح والظهير الأيمن فى المقدمة.. وخلاف حول مركز حراسة المرمى

صفقة الزمالك مع "نقاز" تونس مهددة بالفشل بسبب مونديال روسيا والدولارات

صفقة الزمالك مع "نقاز" تونس مهددة بالفشل بسبب مونديال روسيا والدولارات

لو خطوبتك قربت.. تعرفى على موديلات فساتين أنيقة ببصمة زهير مراد

لو خطوبتك قربت.. تعرفى على موديلات فساتين أنيقة ببصمة زهير مراد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة