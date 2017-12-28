النقل: القابضة للطرق تنفذ مشروعات بـ14.6 مليار جنيه وأنهت المشروعات المتعثرة





كتب رضا حبيشى

أكدت وزارة النقل أن الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى تنفذ حاليا من خلال شركات النيل الـ 4 التابعة لها 152 مشروعا بقيمة إجمالية 14.6 مليار جنيه تقريبا، وأن الشركة نجحت فى إنهاء تنفيذ كافة المشروعات المتعثرة خلال آخر عامين، وذلك على هامش ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة.

وأضافت وزارة النقل وفق بيان صحفى أن الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى التابعة للوزارة حققت إجمالى إيرادات عن العام المالى 2016 /2017 مبلغ67043687 جنيه مقابل 61891689 عن العام المالى 2015/2016 بزيادة قدرها 5151998 جنيه 8.33%، وحققت الشركة صافي ربح مقداره 45010331 جنيه خلال العام المالي 2016 /2017 مقابل 36531646 جنيه العام المالي السابق بنسبة زيادة 23.2.%

وقالت وزارة النقل إنه تم عرض تقرير متابعة تطور نشاط الشركات التابعة للشركة القابضة، كما تم استعراض التحديات التى تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها، وأهم إنجازات الشركة القابضة خلال الفترة الماضية، حيث تبلغ إجمالى المشروعات الجارية 152 مشروع باجمالي قيمة 14.6 مليار جنيه تقريبا.

وأكد وزارة النقل أنه انطلاقا من حرص الشركة القابضة على النهوض بشركاتها التابعة وفتح أفاق للعمل خارج جمهورية مصر، تم مناقشة تجديد التعاقد مع شركة لألىء الكويت كوكيل محلى للشركة بدولة الكويت حيث وجه الوزير بدراسة نتائج التعاقدات السابقه العمل خارج مصر من حيث الايجابيات والسلبيات التعاقد للوصول لأفضل النتائج .

واستعرض الاجتماع الأراضى تحت حيازة الشركات التابعة والتى يبلغ عددها 57 قطعة موزعة على 17 محافظة ومقترح الاراضي التي يمكن استغلالها، وفى ختام الاجتماع أشاد وزير النقل بانتهاء الشركة القابضة من كافة المشروعات المتعثرة خلال العاميين الماضيين وشدد على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها فى الوقت الحالى من خلال الشركات الأربع التابعة لها سواء المشروعات الجديدة أو أعمال صيانة وإنشاء الطرق والكبارى فى التوقيتات المحددة مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية طبقاً للمستويات العالمية .