النقض تحجز طعن 12 متهما بـ"اقتحام قسم ثانى الزقازيق" لجلسة 8 فبراير للحكم





كتبت هدى أبو بكر

حجزت محكمة النقض، الطعن المقدم من 12 متهما على حكم السجن 5 سنوات والمراقبة مدة مماثلة، فى أحداث محاولة اقتحام قسم ثان الزقازيق بالشرقية، لجلسة 8 فبراير، للحكم.

كانت محكمة جنايات الشرقية أصدرت حكما بالسجن المشدد 5 سنوات والمراقبة مدة مماثلة لمتهمين فى أحداث محاولات اقتحام قسم ثان الزقازيق، ووجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الهدف منها الاعتداء على المواطنين والإضرار بالأمن القومى للبلد.

وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق، عدة جرائم منها الانضمام لجماعة إرهابية ومقاومة السلطات وإتلاف منشآت عامة وخاصة وخرق قانون التظاهر.