النائب العام فى سراييفو يتهم 14 بوسنيا بارتكاب جرائم حرب ضد الصرب





سراييفو (رويترز)

اتهم ممثلو إدعاء فى سراييفو 14 ضابطا وجنديا بوسنيا بقتل وتعذيب واضطهاد مدنيين من صرب البوسنة حول بلدة كونيتش خلال الحرب التى شهدتها البلاد فى تسعينيات القرن الماضى.

وقال مكتب المدعى العام فى سراييفو فى بيان اليوم الخميس، إن عشرة من المتهمين رهن الاحتجاز بالفعل.

وجاء فى البيان "اُتهم 14 شخصا بارتكاب جرائم حرب من بينها قتل عشرات من المدنيين الصرب من الرجال والنساء من أعمار مختلفة، وبتعذيب وسرقة واضطهاد كافة السكان الصرب تقريبا بمنطقة كونيتش".

وارتكب صرب البوسنة والكروات على السواء جرائم حرب خلال حرب البوسنة التى استمرت من 1992 إلى 1995 لكن أغلب المدانين فى محاكم جرائم الحرب المحلية والدولية من الصرب.

وبدأت الحرب عام 1992 عندما هاجمت قوات صرب البوسنة مدنا وبلدات بهدف إقامة دولة صربية ردا على تصويت الكروات والمسلمين لصالح الاستقلال عن يوغوسلافيا الاتحادية بقيادة صربيا.

واتحد مسلمو البوسنة مع الكروات فى المناطق التى كانوا يشكلون فيها الأغلبية مثل كونيتش والتى اضطهدوا منها السكان الصرب، ولكنهم قاتلوا بعضهم البعض فيما بعد.

وقُتل أكثر من 100 ألف شخص ونزح حوالى مليونى شخص من منازلهم خلال الحرب.

ووجه ممثلو الإدعاء اليوم الخميس، أيضا اتهامات إلى أربعة ضباط من قوات صرب البوسنة بارتكاب إبادة جماعية ضد المسلمين الذين هربوا من مدينة سربرنيتشا الواقعة شرق البلاد بعدما سقطت فى يد الصرب فى يوليو تموز 1995.

وقتلت القوات الصربية بقيادة الجنرال راتكو ملاديتش أكثر من ثمانية آلاف رجل وصبى مسلم من سربرنيتشا فى أكثر جرائم الحرب وحشية فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وعاقبت محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة ملاديتش بالسجن مدى الحياة بسبب المذبحة.

واتهم الضباط الصرب الأربعة من بلدة فلاستنيتسا بشرق البلاد بوقف قافلة وبفصل الرجال عن النساء وسرقتهم.

وقال مكتب النائب العام "تعرضت النساء للاغتصاب والتحرش الجنسى، فى حين اعتقل أكثر من 20 رجلا واحتجزوا فى مدرسة قريبة فى ظروف غير إنسانية، وفى 13 و 14 يوليو (1995) اقتيدوا وأعدموا فى قرية مرسيتشى".

وفى وقت سابق هذا الشهر، وجهت اتهامات إلى 4 ضباط آخرين من صرب البوسنة من فلاستنيتسا بينهم رئيس بلدية المدينة الحالى بقتل وتعذيب واضطهاد نحو كل السكان المسلمين فى المدينة.