المرور يضبط 6 آلاف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة





كتب عبد الرحمن سيد

كثفت الادارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 6 آلاف مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 82 مخالفة تجاوز سرعات، و 1760 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 96 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 18 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 22 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 68 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 38 دراجة بخارية وسيارة.