المرور يضبط 6 آلاف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة

المرور يضبط 6 آلاف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزةالخميس، 28 ديسمبر 2017 10:12 م
حملات مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
كثفت الادارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.
وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 6 آلاف مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 82 مخالفة تجاوز سرعات، و 1760 مخالفة نموذج 125.
كما تم رصد 96 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 18 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 22 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 68 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 38 دراجة بخارية وسيارة.
إضافة تعليق
"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس
السوشيال ميديا تعلن الحرب على "بص أمك".. رواد مواقع التواصل يهاجمون إسفاف الأغنية وإيحاءاتها.. ومنتج الكليب: فين قلة الأدب دى واحدة بتشتكى من حماتها.. ولو ركزوا هيلاقوا الكلمة عادية.. ومغردون: فين دور الرقابة؟
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة