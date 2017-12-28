"المرور" تتصدى للفوضى وتحرر 353 مخالفة متنوعة بمدينة 6 أكتوبر

"المرور" تتصدى للفوضى وتحرر 353 مخالفة متنوعة بمدينة 6 أكتوبرالخميس، 28 ديسمبر 2017 12:00 ص
حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تستكمل الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 353 مخالفة مرورية متنوعة، منها 167 مخالفة نموذج 125 و 25 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 11 مركبة توك توك وضبط 15 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
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