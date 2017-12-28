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"المركزى للمحاسبات" يوقع مذكرة تفاهم مع ديوان المراقبة السعودى بالقاهرة

الخميس، 28 ديسمبر 2017 11:57 ص
"المركزى للمحاسبات" يوقع مذكرة تفاهم مع ديوان المراقبة السعودى بالقاهرة هشام بدوى رئيس جهاز المحاسبات وحسام العنترى رئيس ديوان المراقبة السعودى


كتب سمير حسنى
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وقع المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مذكرة تفاهم مع حسام العنترى، رئيس ديوان المراقبة السعودى، فى إطار تعميق التعاون بين الجهازين لتعزيز العمل الرقابى ومكافحة الفساد.

وقال "بدوى"، فى مؤتمر صحفى على هامش توقيع مذكرة التفاهم، اليوم الخميس، إن الجهازين قادران على خلق نموذج يُحتذى به فى دعم سبل التعاون على مستوى الأجهزة العربية، معربًا عن تطلعه نحو تفعيل بنود هذا التفاهم.

وفى سياق متصل، أعرب حسام العنترى، رئيس ديوان المراقبة السعودى، عن سعادته بزيارة مصر وتوقيع مذكرة التفاهم، مبينًا أن هذه المذكرة من شأنها تعزيز التعاون والتطوير وتأكيد اللُحمة بين البلدين الشقيقين، وتعزيز العمل الرقابى ومكافحة الفساد، والإسهام فى تكامل الجهازين وتبادل الخبرات بينهما ورفع مستوى العنصر البشرى بهما.

وأشار رئيس ديوان المراقبة السعودى إلى أهمية الاتفاقية مع الجهاز المركزى للمحاسبات، قائلا: "ستكون عاملا مهما لتعزيز التكامل، فى ظل الموقع الريادى للبلدين فى المنظمات الدولية، وتطوير العمل الرقابى والمحاسبى، وخلق أثر إيجابى والعمل على رفع مستوى الإبداع البشرى وبرامج التطوير المشترك بين الجانبين".


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ئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

هشام بدوى

رئيس ديوان المراقبة السعودى



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